سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الثلاثاء 2-7- 2024 مقابل الجنيه المصرى

ينشر الخليج 365 اليوم الثلاثاء 2 - 7 - 2024، سعر الجنيه الاسترالينى مقابل الجنيه المصرى بالبنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك المركزى 61 جنيها للشراء، و61.27 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلى المصرى سجل 60,87 للشراء، 61.16 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

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