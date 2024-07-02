شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الثلاثاء 2-7- 2024 مقابل الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالثلاثاء، 02 يوليو 2024 11:14 ص
ينشر الخليج 365 اليوم الثلاثاء 2 - 7 - 2024، سعر الجنيه الاسترالينى مقابل الجنيه المصرى بالبنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك المركزى 61 جنيها للشراء، و61.27 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلى المصرى سجل 60,87 للشراء، 61.16 جنيه للبيع.
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفي وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:
61 جنيها للشراء.
61.27 جنيه للبيع.
60.87 جنيه للشراء.
60.16 جنيه للبيع.
60.88 جنيه للشراء.
61.14 جنيه للبيع.
60.85 جنيه للشراء.
61.14 جنيه للبيع.
60.88 جنيه للشراء.
61.14 جنيه للبيع.
60.88 جنيه للشراء.
61.14 جنيه للبيع
60.88 جنيه للشراء
61.14 جنيه للبيع
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