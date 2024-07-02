شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض جديد لسيارات أوبل مصر .. اعرف الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

قام وكيل العالم الألمانية "أوبل" في مصر بعمل تخفيضات استثنائية علي أسعار سيارات "أوبل - جراند لاند" موديل 2024 بقيمة تتراوح بين 225 و250 ألف جنيه خلال يوليو الجارى.

وكشفت الشركة عن سبب عمل هذه التخفيضات وذلك محاولة منها للوصول لعملاء ومحبي العلامة الالمانية بكل الطرق، فبالرغم من وجود شائعات حول زيادة اسعار السيارات لبعض موديلات 2024 نجد تلك الخصومات السعرية موجودة بالفعل علي أرض الواقع من خلال شركة المنصور للسيارات خلال هذه الفترة وعلى كميات محدودة.

وعن أسعار أوبل جراند لاند 2024

نجد ان السعر القديم لطراز "إتش إل" كان مليون و950 ألف جنيه، أما السعر الحالي بعد الخصم مليون و700 ألف

والثاني طراز "تي إل" السعر القديم 2 مليون و75 ألف جنيه مليون و850 ألف جنيه.

تأتي سيارات "أوبل جراند لاند" بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي “تيربو”، ينتج قوة 163 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات.