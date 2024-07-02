شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ابدأ توطن 23 صناعة لأول مرة بالسوق المصرية والان مع تفاصيل الخبر

استطاعت شركة "ابدأ" توطين حوالي 23 صناعة لأول مرة فى مصر، مثل، الصودا آش والسليكون في قطاع البتروكيماويات، وضواغط التكييف والتبريد في قطاع الأجهزة المنزلية وتصنيع التكيفات المركزية والمواسير الملحومة وصناعة الخامات الدوائية ووسائل النقل الخفيف بإجمالى استثمارات 1.23 مليار دولار فى المرحلة الأولى .

وتفتتح "ابدأ " حوالي 8 مشروعات بإجمالى وفر تجاوز الـ 750 مليون دولار سنويا، كما تخطط لإفتتاح 23 مشروعا فى الـ 3 سنين المقبلين بإجمالى وفر 2.7 مليار دولار سنويا.

ويجرى العمل على إكتمال الدراسات الفنية والمالية لعدد 24 مشروع كمرحلة ثانية، بالإضافة إلى دراسة 37 فرصة مستقبلية في القطاعات المختلفة.



