شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار النفط وخام برنت يسجل 86.80 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

استقرت أسعار النفط اليوم لتظل قرب أعلى مستوياتها في شهرين مدفوعة بتوقعات بزيادة الطلب على الوقود في موسم السفر الصيفي واحتمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا طفيفا بواقع 20 سنتا عند 86.80 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 1.9 % في الجلسة السابقة مسجلة أعلى مستوى إغلاق منذ 30 أبريل الماضي، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا مسجلا 83.51 دولار للبرميل، بعد ارتفاعه 2.3 % إلى أعلى مستوياته منذ 26 أبريل الماضي وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على البنزين في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، مع بدء موسم السفر الصيفي .

كما تترقب الأسواق اضطرابات محتملة في نشاط التكرير والإنتاج البحري بالولايات المتحدة جراء الإعصار بيريل، وتشير التوقعات إلى أن العاصفة ستتحرك إلى خليج كامبيشي في المكسيك وستتسبب في مشاكل لإنتاج النفط هناك.

وضرب بيريل منطقة البحر الكاريبي كعاصفة من الفئة الرابعة يوم الاثنين مع تحذيرات من المركز الوطني الأمريكي للأعاصير من "وضع خطير للغاية" بعد أن قفز من عاصفة من الفئة الأولى في غضون 10 ساعات.



