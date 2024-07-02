شكرا لقرائتكم خبر عن في بيان للبورصة: عودة مصانع "أبو قير للأسمدة" و"موبكو" للعمل بعد توفير الغاز والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركتا أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، عن التشغيل التدريجي لمصانعها بعد عودة إمدادات الغاز الطبيعي، وفق بيانات للبورصة.

وفيما سبق أن أعلنت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك)، عن تخطيطها من خلال تحالف يضم عدة أطراف لاستيراد غاز الإيثان السائل "الغاز الصخري الأمريكي" بعد الانتهاء من الحصول على موافقة أطراف التحالف للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء شركة خاصة بالمشروع خلال العام الجاري.

ويضم التحالف الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات "ايكم" بنسبة 15%، وسيدبك بنسبة 25%، والمصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته "ايثيدكو" بنسبة 25%، والمصرية للغاز الطبيعة "جاسكو" بنسبة 10%، وشركة جاما للإنشاءات بنسبة 25% على أن يكون رأس المال 663 مليون دولار على ثلاث مراحل وبنسبة تدبير 40% عبر المساهمين و60% عبر قروض بنكية.

وسبق أن أعلنت شركات كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، والمالية والصناعية المصرية، ومصر لصناعة الكيماويات، عدم تأثرها بنقص إمداد الغاز؛ لأنها لا تستخدم الغاز في الإنتاج بشكل رئيسي.