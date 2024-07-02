شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ اقتصاد: المحرك الرئيسى للتغيير الوزارى الجديد التحول فى الأداء الحكومى والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة وفاء على أستاذ الأقتصاد والطاقة، لا شك أن المحرك الرئيسي للتغيير الوزارى الجديد هو التحول فى الأداء فهناك فرق بين ما كان والمرحلة التى نحن بصددها ويمر فيها العالم بمعادلة سياسية واقتصادية وتكنولوجية شديدة التعقيد .



وتابعت الدكتورة وفاء على بأنه لذلك يتطلب الأمر مجموعة من التحديات تواجه الحكومة الجديدة ويأتى على رأسها زيادة حجم الاستثمارات المباشرة قائلة: "لدينا كل الآليات التى تجلب هذه الاستثمارات ولذلك نحتاج فريق عمل تابع لوزارة الاستثمار يعمل على استهداف الاستثمار والترويج لتتحرك رؤس الأموال الدولية تجاه مصر.

وأشارت الدكتورة وفاء على إلى أنه يفضل أن يتم فصل وزارة الصناعة عن التجارة فى ظل الظروف العالمية الجديدة فالعالم ينتقل ونحن ننتقل معه وعلينا أن ننتقل معه وعلينا اللحاق بالركب والاقتصاد الإنتاجى هو الحل الأمثل لذلك حقيبة الصناعة للصناعة لابد من وجود فريق عمل مسئول عن الفوائض المالية والأطروحات الحكومية أما مصر الرقمية فتحتاج إلى معاونين لوزير الاتصالات فهى القاسم المشترك لكل قطاعات الدولة وتم تدريب 200 ألف شاب يجب الاستعانة فهذا القطاع بالإضافة إلى الصناعات التحويلية والتصنيع الغذائي .



كما أن السياحة والآثار تأتى من القطاعات ذات الأهمية كمورد ورافد اقتصادى نرى ضمها ووجود مستشارين من الشباب المؤهل لهذه القطاعات .