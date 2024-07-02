شكرا لقرائتكم خبر عن السيرة الذاتية للمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر اليوم السآبع السيرة الذاتية للمهندس شريف الشربيني ، وزير الإسكان الجديد، خلفا للدكتور عاصم الجزار .

تولي المهندس شريف الشربينى، رئاسة جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بـ"محافظة الجيزة".

تولي المهندس شريف الشربيني، رئاسة جهاز تنمية مدينة الشروق.

تولي المهندس شريف الشربيني رئاسة جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة.

عمل المهندس شريف الشربيني نائب لرئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة للطرق والتطوير.

كما تولي المهندس شريف الشربيني نائبا لرئيس جهاز مدينة بدر للطرق والكهرباء.

كما تولى معاون رئيس جهاز مدينة بدر.

ومن الشخصيات المشهود لها بالكفاءة، والتميز فى العمل بين زملائه ومعروف عنه التفانى فى العمل ودماثة الخُلق، وله معدلات إنجاز كبيرة فى المشروعات القومية بالمدن التى تولى مناصب إداريه فيها.