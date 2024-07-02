شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر لـ"الخليج 365": ضم قطاع التجارة الخارجية إلى وزارة الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

كشفت مصادر حكومية في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن دمج قطاع التجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة الصناعة ليصبح تابع لوزارة الاستثمار بعد استحداثها.

وأضاف المصدر، أن القطاعات التي ستنضم لوزارة الاستثمار هى الجهات التي تتعامل في ملف التجارة الخارجية والصادرات ومنها، جهاز التمثيل التجاري وقطاع الاتفاقيات التجارية وهيئة المعارض وصندوق تنمية الصادرات وهيئة تنمية الصادرات وهيئة الرقابة على الصادرات.

وأشار المصدر- فضل عدم نشر اسمه- أن كافة القطاعات التي تتعامل على قطاع التجارة الخارجية وملف الصادرات ستصبح ضمن الهيئات التابعة لوزارة الاستثمار بعد استحداثها.

وكانت مصادر كشفت في تصريحات لـ"اكسترا نيوز" أنه تم تكليف حسن الخطيب ليتولي منصب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.