شكرا لقرائتكم خبر عن ممر شرفى من العاملين فى البريد لـ"شريف فاروق" بعد ترشيحه لوزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

ودع الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والمرشح لتولي وزارة التموين، العاملين بالهيئة والقيادات التنفيذية ونواب رئيس الهيئة، ووجه الشكر للعاملين وتمنى لهم السير على نفس الخطى وتحقيق المزيد من النجاحات، وفقا لما أكدته مصادر بالهيئة لليوم السابع.

واستقبل العاملون "فاروق" بالدموع وقاموا بعمل ممر شرفي له، وأثنى العاملون على الفترة التي شغل بها منصب رئيس الهيئة، وتمنوا له التوفيق في منصبه الجديد وأنه على قدر المسؤولية وتنموا له التوفيق في تكليفه الجديد.

وفقا للمصادر، وجه شريف فاروق، حديثه للعاملين بهيئة البريد :"شرفت بتكليفي بالعمل كرئيس لهيئة البريد، وأشعر أنني أديت المهمة على أكمل وجه، وهو ما أكده الكثير من قيادات الدولة من تطوير كبير شهدته الهيئة على مدار الفترة التي توليت بها المسؤولية".

وتابع :" أتمنى أن تسير الهيئة على نفس الخطى وتحقيق المزيد من النجاحات لخدمة المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات بجميع أنحاء الجمهورية".

وحققت الهيئة القومية للبريد في العام المالي 2022 / 2023 4 مليارات و 422 مليون جنيه، صافي أرباح بمعدل نمو لصافي الربح وصل إلى 21٪ بإجمالي إيرادات للخدمات يصل إلى 5 مليارات جنيه بمعدل نمو 21٪ وبلغت إيداعات صندوق التوفير 266 مليار 379 مليون جنيه.