331 مليارا إيرادات صندوق الاستثمارات العامة في 2023 بنسبة نمو 100%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل صندوق الاستثمارات العامة نموا في الإيرادات في عام 2023 بنسبة 100% وصولا إلى 331 مليار ريال، فيما حقق أرباحا بعد احتساب الزكاة والضرائب بلغت 64 مليار ريال، وذلك بحسب القوائم المالية الموحدة للصندوق، والتي اعتمدت تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) ونشرت وفقا لمتطلبات الإدراج في بورصة لندن.

وأظهر تقرير القوائم المالية الموحدة، الأداء المالي والاستثماري القوي للصندوق خلال العام 2023، محققا نموا في إجمالي عوائده المالية المستدامة وأرباحه وقيمة أصوله، بما عزز من مساهمته في دفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة تماشيا مع رؤية السعودية 2030.

ويأتي إعلان الصندوق عن قوائمه الموحدة ضمن التزامه بالشفافية والحوكمة، وانسجاما مع أفضل الممارسات الدولية للمؤسسات المالية الكبرى وصناديق الثروة السيادية.

ويغطي التقرير الفترة بين 1 يناير 2023 و31 ديسمبر 2023، وسجل خلالها الصندوق نموا بنسبة تزيد عن 100% في إجمالي إيراداته، حيث ارتفعت من 165 مليار ريال (44 مليار دولار) إلى 331 مليار ريال (88.5 مليار دولار) لعام 2023، مدعومة بنمو القيمة السوقية لمحفظته الاستثمارية.

ارتفاع الموجودات

وارتفعت قيمة موجوداته بنسبة 28% لتصل إلى 3.7 تريليونات ريال (990 مليار دولار) بنهاية 2023 مقارنة بـ 2.9 ريال في نهاية 2022 مدعومة بعدد من الاستحواذات وتحويل نسبة من أسهم شركة أرامكو لشركة في محفظة الصندوق.

والأداء المالي والاستثماري القوي الذي واصله صندوق الاستثمارات العامة خلال العام 2023، أسهم في تسجيل صافي ربح بلغ 74 مليار ريال (19.7 مليار دولار)، ووصل صافي دخل الصندوق - بما في ذلك الدخل الشامل - 138 مليار ريال (36.7 مليار دولار).

تنويع التمويل

وشهد العام 2023 تعزيز صندوق الاستثمارات العامة لاستراتيجيته الهادفة لتنويع مصادر تمويله من خلال أدوات الدين، وجمع الصندوق خلال تلك الفترة 45 مليار ريال إضافية (11.9 مليار دولار)، كما حصلت بعض شركات محفظة الصندوق على تمويل لعدد من عمليات الاستحواذ، ويستخدم الصندوق مصادر متنوعة للتمويل - والتي تشمل القروض وأدوات الدين، والأرباح من الاستثمارات، وضخ رأس المال من الحكومة والأصول الحكومية المحولة إليه.

وارتفعت الأرباح بعد احتساب الزكاة والضرائب لتبلغ 64 مليار ريال (17 مليار دولار) مقارنة بخسائر بلغت (17) مليار ريال (4.5 مليارات دولار) عام 2022.

وارتفعت الاحتياطيات العامة والأرباح المتبقية من الاستثمارات بنسبة 21% لتبلغ 707 مليارات ريال (188 مليار دولار) مقابل 583 مليار ريال (155 مليار دولار) لعام 2022.

محفظة الصندوق

وأسهمت العديد من العوامل في ارتفاع مستويات الأرباح والإيرادات والدخل الصافي، فعلى صعيد الأنشطة غير الاستثمارية، ازداد حجم محفظة الصندوق غير الاستثمارية بواقع 15%، بما يعادل 31 مليار ريال، ليرتفع من 207 مليارات ريال (55 مليار دولار) عام 2022 إلى 238 مليار ريال (63.4 مليار دولار) عام 2023، والذي يعزى إلى النمو في جميع القطاعات، وخاصة الخدمات المالية، والاتصالات، علما أن المحفظة تأثرت بعض الشيء بتراجع عوائد قطاع المعادن والتعدين بسبب الانخفاض العالمي لأسعار المعادن والخامات بعد ارتفاع استثنائي في عام 2022.

وارتفعت إيرادات محفظة الصندوق الاستثمارية بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي، إذ سجلت 98 مليار ريال خلال 2023، أي بزيادة 135 مليار ريال (36 مليار دولار) عن نتائج عام 2022 التي سجلت المحفظة خلالها خسائر بواقع 41 مليار ريال.

وأسهم في هذه النتائج الإيجابية تحول «سوفت بنك» إلى مصدر للأرباح بعدما تعرض العام الماضي لخسائر في القيمة السوقية.

متانة وقوة

وتمثل النتائج المالية لعام 2023 لصندوق الاستثمارات العامة، تأكيدا على متانة وقوة الموقف المالي والأداء الاستثماري للصندوق، حيث حصل على تصنيف A1 من قبل وكالة موديز مع نظرة مستقبلية إيجابية وتصنيف A+ من قبل وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة.