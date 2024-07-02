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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أمانة المدينة المنورة أعلنت عن فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة حديقة تقاطع طريق المنارات بحي العريض، لتسهم في التنمية والخدمات المقدمة في المنطقة. وأوضحت الأمانة أن مدة العقد تبلغ 25 سنة بمساحة تتجاوز 10000 م2 وأن الفترة المعفية من الأجرة 10% من مدة العقد. ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من الفرصة الاستثمارية إلى الاطلاع على كراسة الشروط، وتقديم المستندات ومتابعة حسابات الأمانة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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