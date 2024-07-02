شكرا لقرائتكم خبر هيئة الإحصاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة الإحصاء استعرضت تجربة تعداد السعودية في ورشة تدريبية، نظمها المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية.

وتطرقت الورشة التدريبية التي عقدت افتراضيا، إلى تجربة تعداد السعودية 2022، والإفادة من خبرات الهيئة العامة للإحصاء في هذا المجال، بحضور وفود من الأجهزة الإحصائية الرسمية في الدول العربية.

وقدم فريق الهيئة العامة للإحصاء في الورشة التي استمرت يومين، نبذة عن برنامج تطوير العمل الإحصائي في المملكة وأهم توجهاته، إضافة إلى استعراض مشروع «تعداد السعودية 2022»، ومراحل تنفيذه، والتقنيات والمنهجيات الإحصائية التي تم استخدامها في تنفيذه، التي منها نظم المعلومات الجغرافية، وصور الأقمار الصناعية، والبيانات الجيومكانية.