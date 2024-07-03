شكرا لقرائتكم خبر عن خالد رضا الله: تشجيع المستثمرين الأجانب وجذبهم لمصر واجب الحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

‏أكد خالد رضا الله، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن الحكومة الجديدة عليها العديد من الواجبات المهمة؛ للمساهمة في نهضة الاقتصاد المصري ونمو وتحقيق معدلات نمو مرتفعة تساهم في القضاء على البطالة، وفي الحد من التضخم بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال تشجيع وجذب المستثمرين الأجانب في كل القطاعات للعمل في مصر، ليس هذا فقط بل المساعدة في حل مشكلات هؤلاء الأجانب وتقديم كافة التيسيرات لهم.

‏أشار رضا الله انه من المعروف أن الاستثمار الأجنبي يحرك الاقتصاد، ويساهم في توفير العملة الصعبة ولذلك على الحكومة بشكل كبير أن تخاطب المستثمرين الأجانب، وأن تعرض عليهم فرص استثمارية، وأن تعرض عليهم حوافز وانت تعطيهم المشروعات بكافة التراخيص المتعلقة بها حتى لا يرهق المستثمر نفسه في الحصول على الموافقات من مختلف الجهات، وكذلك من المهم أيضا أن تقدم الحكومة حوافز متنوعة تجعل من مصر الوجهة الاستثمارية الأفضل في المنطقة في ظل التنافس الكبير على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

‏أشار أن تمتلك مقومات سياحية وعقارية ومقومات للعمل في مجال البنية الأساسية وفي الطاقة الجديدة والمتجددة بشكل كبير‏، وهذا مجال واسع يمكن جذب المستثمرين العرب في المقام الأول والمستثمرين الأجانب بعد ذلك من أجل العمل في مصر خلال هذه الفترة لإنعاش الاقتصاد