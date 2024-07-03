شكرا لقرائتكم خبر عن 615 مليون جنيه صادرات مصنع غزل 4 بشركة المحلة خلال عام واحد والان مع تفاصيل الخبر

‏تواصل الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، متابعة مشروع تطوير مصانع الغزل والنسيج الجديدة، ضمن المشروع الذى يتكلف نحو 50 مليار جنيه، سواء في شركة مصر للغزل والنسيج في المحلة من خلال واحد من أهم المراكز الرئيسية أو في شركة كفر الدوار، أو في حلوان، أو في شبين أو في دمياط وغيرها من المواقع التي يتم تطويرها.

‏ومن المصانع التي تعمل بالفعل ورأت النور مصنع غزل 4 الذي ينتج حوالي 15 طن من الغزول يوميا يتم تصديرها إلى الخارج بالإضافة إلى الانتهاء من تركيب الماكينات بنسبة 100% لمصنع غزل 1 وهو من اكبر مصانع الغزل في العالم الموجود في شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة .

وكشف المهندس أحمد بدر، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة لـ"الخليج 365" إن مصنع 4 يعمل بانتظام وحقق

‏‬ 615 مليون جنيه صادرات خلال الفترة من اغسطس 2023 حتي نهاية يونيو 2014، منها 5 ملايين دولار صادرات خلال النصف الثاني من العام المالى، مشيرا إنه يتم تصدير أجود الغزول من المصنع لعدد من دول العالم .

أضاف أحمد بدر أن مصنع غزل 4 مقام على مساحة تصل لنحو 25 ألف متر ، بإجمالى عدد مرادن 71808 مردن غزل كومبات، موضحا ‏انه بجانب تشغيل مصنع غزل 4 تم تشغيل عدد من مصانع الغزل القديمة، والتي يتم بالفعل تسويق إنتاجها للمصانع المحلية وهي تنتج بجودة عالية.