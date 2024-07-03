شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الصندوق السيادى المصرى: 100 مليار جنيه رأس مال صندوق الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

كشف ايمن سليمان الرئيس التنفيذي للصندوق السيادى المصرى عن إطلاق صندوق للاستثمار في الصناعة خلال الفترة القليلة القادمة برأسمال قد يصل لـ 100 مليار جنيه.

وأضاف سليمان أن إنشاء صندوق فرعي للصناعة باعتباره قطاعا مهما له قدرة توظيفية وتصديرية وقدرة تشابكية مع القطاعات الأخرى، لافتا إلى أنه يتم حاليا دراسة مجموعة من الصناعات مع القطاع الخاص.

وأشار سليمان إلى أن الصندوق السيادى يهدف لتعزيز الشراكة وجذب مزيد من مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي بهدف زيادة الاستثمارات وتنويع مصادر تمويل أهداف التنمية الـمُستدامة، والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة المستغلة وغير المستغلة.

وأكد سليمان مصر دولة غنية بالأصول المستغلة وغير المستغلة.

وأوضح الرئيس التنفيذي، أن آلية عمل الصندوق تقوم على دراسة الفرص الاستثمارية المختلفة سواء من خلال الأصول المستغلة أو غير المستغلة، أو فرص الاستثمار المباشر، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.