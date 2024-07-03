شكرا لقرائتكم خبر عن وحدة بحوث الغرف التجارية: استقرار أسعار الدواجن والبيض فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وحدة بحوث الأسعار في الغرفة التجارية بالقاهرة، استقرار أسعار الفراخ والبيض في مصر حيث سجلت الفراخ البيضاء استقرار عند مستويات 85 جنيها تسليم أرض المزرعة، ليصل السعر النهائى للمستهلكين 95 جنيها للكيلو تقريباً ويختلف بحسب النطاق الجغرافي والمحافظة التي يتم البيع فيها فيما استقر سعر البيض عند نفس مستويات أمس.

ولحسب تقرير متابعة أسعار السلع، فقد سجلت أسعار البيض في الأسواق استقرار بعد موجة صعود بنهاية الأسبوع بعد موجة الحر الشديد التي تنعكس بالسلب على عمليات تخزين البيض، ليرتفع سعر الكرتونة 15 جنيها تقريباً لتسجل 130 جنيها للبيض البلدي و145 للابيض و150 للبيض الأحمر.

وقال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في تصريحات خاصة، أن الأسعار بدأت تشهد هبوط بحوالي 5 جنيهات في المزارع من مستويات 90 إلي 85 جنيها حالياً مما يشير إلي هبوط في الطلب الفعلي على الدواجن البيضاء في مصر .