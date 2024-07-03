شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشيمى وزير قطاع الأعمال العام خبرات كبيرة فى إدارة الشركات والان مع تفاصيل الخبر

يمتلك المهندس محمد ابراهيم أحمد الشيمى، وزير قطاع الأعمال الجديد خبرات كبيرة في إدارة الشركات، سواء داخل قطاع البترول أو خارج قطاع البترول.

فالوزير الجديد نجح ‏في قيادة شركة بتروجت بقطاع البترول إلى تحقيق إنجازات كبيرة تلاها باستكمال العمل في رئاسة شركة صان مصر في قطاع البترول أيضا كما تولى العديد من المناصب خارج قطاع البترول نظرا لخبرته الكبيرة في إدارة الشركات حيث تولي رئاسة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، كما شغل عددا من المناصب لعل أبرزها ترأسه مجالس إدارات كبرى شركات القطاع البترول وهى "بتروجيت - صان مصر- جنوب الوادى القابضة للبترول - وكيل وزارة البترول .

كما كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة كونكورد للهندسة والمقاولات.

‏تؤهل تلك الخبرات الكبيرة الوزير للتعامل بشكل مثالي مع قطاع الأعمال العام، سواء مع الشركات القابضة او مع الشركات التابعة وهو مع حظي بارتياح بين العاملين في القطاع.