شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة ابدأ: هدفنا أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا للصناعة والان مع تفاصيل الخبر

تهدف المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" إلى توطين الصناعة الحديثة وتقليل فجوة الاستيراد وتهيئة العمالة لاحتياجات سوق العمل، كما أن الهدف الأساسي يتمثل في أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا للصناعة.

وتتكامل أهداف المبادرة مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسئول .

ولعل ما يميز المبادرة هو إنشاء شركة "ابدأ" والعمل الدؤوب​ لتحقيق الإستدامة والتكامل الاقتصادي مع مبادرة "حياة كريمة"، حيث تعد شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات ش.م.م هي الذراع التنفيذي للمبادرة والنهوض بصناعات عديدة مع القطاع الخاص والإستثمارات الأجنبية المتنوعة .