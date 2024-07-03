شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة الكيماوية: عودة عمل مصانع كيما بعد إعادة ضخ الغاز والان مع تفاصيل الخبر

‏كشف عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، انه تم إعادة تشغيل مصنع كيما "الصناعات الكيماوية والأسمدة "في محافظة أسوان بعد ضخ الغاز في المصانع، وذلك بعد قرار بالتوقف لمدة شهر نتيجة نقص إمدادات الغاز.

وأضاف أن المصانع ستبدأ تستعيد طاقتها القصوى بالتدريج خلال الأيام القليلة المقبلة‬، ‏لافتا أن المصانع ترتبط بعقود تصديرية للعديد من دول العالم، وهي لها دور كبير في توفير الموارد الدولارية للشركة لتطوير المصنع القديم، بالإضافة إلى توريد ‫نصف الحصة تقريبا إلى وزارة الزراعة؛ لتوفيرها للمزارعين.

وتوقعت شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، أن يحقق مصنع "كيما 2" تدفقات نقدية مستقبلية تغطي التكلفة الاستردادية للمشروع، وأن يحقق صافي أرباح يستهلك الخسائر المرحلة بالكامل، والمتوقع استمرار تحقيق عوائد من المشروع، مضيفة أن تخفيض الطاقة الإنتاجية لمصنع الأمونيا إلى 85% على ضوء الغاز الطبيعي المورد للشركة.