شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات تزامنًا مع حلف اليمين للحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود، وذلك تزامنًا مع حلف اليمين الدستورية للحكومة الجديدة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 28081 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 34520 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 12147 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 6237 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 9074 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 2777 نقطة.

وأعلنت شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، والنعيم القابضة للاستثمارات، وبالم هيلز للتعمير، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الثلاثاء، إذ اشترت الأولى 2.85 مليون سهم، والثانية 2.28 مليون سهم، والثالثة 12.995 ألف سهم، والرابعة مليون سهم.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، والشرقية الوطنية للأمن الغذائي، والإسكندرية للزيوت المعدنية، والمهندس للتأمين، والعبور للاستثمار العقاري، والعالمية للاستثمار والتنمية عدد 179.9 ألف سهم، 100 ألف سهم، 205 آلاف سهم، 63 سهمًا، 10 آلاف سهم، 20 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي مصر للفنادق، ورواد السياحة-الرواد عدد 45 سهمًا، 18175 سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية عدد 3 آلاف سهم، فيما باع مجلس إدارة شركات نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، والمشروعات الصناعية والهندسية، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 30 مليون سهم، 400 ألف سهم، 8003 أسهم، 300 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات ابن سينا فارما، والمجموعة المصرية العقارية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية عدد 500 ألف سهم، مليون سهم، 80 ألف سهم، على التوالي.

في سياق متصل أعلنت شركة الأهلي للتنمية والاستثمار، عن موافقة مجلس الإدارة، على الحصول على عروض من شركات المستشار المالي المستقل المقيدة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية؛ لإعداد تقرير القيمة العادلة لشركة القاهرة كابيتال للاستثمارات المالية، والتي تبلغ نسبة ملكية الشركة فيها حوالي 17.08%، وكذلك الحصول على عروض من بنوك الاستثمار، تمهيدًا لدراسة بدائل التخارج من هذا الاستثمار مع الالتزام بأحكام المادة 43 مكرر من قواعد القيد.

في السياق ذاته، قالت شركة المنصورة للدواجن، إنها لم تتلقى أي عرض شراء بشأن أسهم الشركة، وذلك ردًا على الأنباء عن وجود عرض شراء محتمل على الأسهم.