شكرا لقرائتكم خبر عن من هو الوزير الجديد المكلف بقطاع الصناعة؟.. سيرة ذاتية لكامل الوزير والان مع تفاصيل الخبر

بعد إعلان تشكيل الحكومة الجديدة وتكليف الفريق كامل عبد الهادى فرج الوزير نائب رئيس الوزراء لشئون الصناعة ووزيرا للنقل، نقدم السيرة الذاتية للوزير الجديد المكلف بقطاع الصناعة والنقل

وبحسب الموقع الرسمي لمجلس الوزراء فإن اسم الوزير الجديد المكلف بملف الصناعة والنقل وكذلك تكليفه نائب لرئيس الوزراء فهو كامل عبد الهادي الوزير البسيوني الحاصل علي الكلية الفنية العسكرية - الدفعة 17 في 1 يوليو 1980 "تخصص إنشاءات".

كما نجح في الحصول على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان وزمالة كلية الحرب العليا والدورة العليا لكبار القادة من أكاديمية ناصر العسكرية العليا وحاصل على "ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة"، و"نوط الخدمة الممتازة".

ومن خبراته العلمية، الإشراف العام على مشروع حفر "قناة السويس الجديدة" 2015، وحفر القناة الجانبية لـ"ميناء شرق بورسعيد" و الإشراف على مشروع الطرق القومية، ومشروع "هضبة الجلالة" بالعين السخنة، ومشروع "محور روض الفرج" والإشراف العام على كوبري سندوب "كوبري الشهيد عمرو فتحي صالح عمارة".

كما تقلد عدة مناصب منها رئيس أركان الهيئة الهندسية بين 2014 و2015 ورئيس "الهيئة الهندسية للقوات المسلحة" منذ ديسمبر 2015 ثم وزيرا للنقل والمواصلات في مارس 2019،، ورقي إلى رتبة فريق ثم وزيراً لقطاع الصناعة والنقل في يوليو 2024 ونائب لرئيس الوزراء