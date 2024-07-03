شكرا لقرائتكم خبر عن ما لاتعرفه عن مبادرة "ابدأ" ومحور التدريب والبحث والتطوير والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال "الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة" في 29 أكتوبر 2022، من أهم المبادرات لأنها تعمل كمبادرة بشكل أساسي على دعم وتعميق الصناعات الوطنية للإعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين التنمية والإبتكار بقطاع الصناعة لبناء إقتصاد متنوع وقادر على المنافسة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 .

وتعمل المبادرة علي ثلاثة محاور هم محور دعم الصناعة ومحور الشراكات الكبري وأخيرا محور التدريب والبحث والتطوير ، ويهدف الأخير إلى الاستثمار في العنصر البشري و تنمية قدراتهم من خلال تنفيذ استراتيجية لتحسين الصورة الذهنية وتغيير النظرة المجتمعية النمطية تجاه التعليم الفني والعمالة الفنية،بالتعاون والتكامل مع كافة المؤسسات المعنية بالتعليم الفني والتدريب المهني لتحقيق الاستدامة من خلال تطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني التابعة للدولة واعتمادها طبقًا للمعايير الدولية .

وبالإضافة إلي توفير التدريب الفني والمهني والتثقيفي للعمالة المصرية وفقًا للمقاييس الدولية مما ينعكس على توفير فرص العمل اللائقة بمعدلات عائد مناسبة تؤمن حياة كريمة للعامل المصري.

وأخيرا وليس آخرا يعمل هذا المحور علي دعم المصانع المتعثرة، من خلال إيجاد أنسب الحلول لمشكلاتها بطريقة علمية عملية حديثة وبأقل تكلفة ممكنة لتطويرها .