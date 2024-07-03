شكرا لقرائتكم خبر عن كريم بدوى وزير البترول الجديد منفذ مشروع "بوابة مصر الرقمية للاستكشاف" والان مع تفاصيل الخبر

تشكلت مؤخرًا الحكومة الجديدة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والتى تضمنت المهندس كريم بدوى وزيرا للبترول والثروة المعدنية ، خلفًا للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعنية، ونستعرض لكم فى التقرير التالى السيرة الذاتية والمناصب التى شغلها المهندس كريم بدوى قبل تعيينه وزيرًا للبترول والثروة المعدنية .

- تخرج من كلية الهندسة الجامعة الأمريكية

- حاصل على ماجستير فى الهندسة من الجامعة الأمريكية

- شغل المهندس كريم بدوى الرئيس التنفيذى بشركة شلمبرجير للشرق الاوسط وشمال افريقيا .

- كما شغل المهندس كريم بدوى الرئيس الإقليمى لشركة شلمبرجير بمصر وشرق المتوسط .

- وشاركت شركة شلمبرجير تحت قيادة المهندس كريم بدوى بمشروع تطوير قطاع البترول من خلال إقامة منصة رقمية بالتعاون مع وزارة البترول"بوابة مصر الإلكترونية للاستكشاف والإنتاج " لإتاحة كافة المعلومات عن فرص الاستثمار المتاحة فى قطاع البترول المصرى وكذا عرض المزايا الاستثمارية والتسهيلات التى تقدمها الدولة للمستثمرين فى القطاع.

- كما ساهمت شلمبرجير فى رفع قدرات الكوادر البشرية العاملة بقطاع البترول من خلال توفير أحدث التكنولوجيات والحلول الرقمية لقطاع البترول .