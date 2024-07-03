الاقتصاد

كريم بدوى وزير البترول الجديد منفذ مشروع "بوابة مصر الرقمية للاستكشاف"

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القاهرة - سامية سيد - كتبت -مروة الغول

الأربعاء، 03 يوليو 2024 10:39 ص

تشكلت مؤخرًا الحكومة الجديدة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والتى تضمنت المهندس كريم بدوى وزيرا للبترول والثروة المعدنية ، خلفًا للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعنية، ونستعرض لكم فى التقرير التالى السيرة الذاتية والمناصب التى شغلها المهندس كريم بدوى  قبل تعيينه وزيرًا للبترول والثروة المعدنية .

- تخرج من كلية الهندسة الجامعة الأمريكية

- حاصل على ماجستير فى الهندسة من الجامعة الأمريكية

- شغل المهندس كريم بدوى  الرئيس التنفيذى بشركة شلمبرجير للشرق الاوسط وشمال افريقيا .

- كما شغل المهندس كريم بدوى الرئيس الإقليمى لشركة شلمبرجير بمصر وشرق المتوسط .

- وشاركت شركة شلمبرجير تحت قيادة المهندس كريم بدوى بمشروع تطوير قطاع البترول من خلال إقامة منصة رقمية بالتعاون مع وزارة البترول"بوابة مصر الإلكترونية للاستكشاف والإنتاج " لإتاحة كافة المعلومات عن فرص الاستثمار المتاحة فى قطاع البترول المصرى وكذا عرض المزايا الاستثمارية والتسهيلات التى تقدمها الدولة للمستثمرين فى القطاع.

- كما ساهمت شلمبرجير فى رفع قدرات الكوادر البشرية العاملة بقطاع البترول من خلال توفير أحدث التكنولوجيات  والحلول الرقمية لقطاع البترول .

 

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