شكرا لقرائتكم خبر عن كريم بدوى وزير البترول الجديد منفذ مشروع "بوابة مصر الرقمية للاستكشاف" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت -مروة الغولالأربعاء، 03 يوليو 2024 10:39 ص
تشكلت مؤخرًا الحكومة الجديدة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والتى تضمنت المهندس كريم بدوى وزيرا للبترول والثروة المعدنية ، خلفًا للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعنية، ونستعرض لكم فى التقرير التالى السيرة الذاتية والمناصب التى شغلها المهندس كريم بدوى قبل تعيينه وزيرًا للبترول والثروة المعدنية .
- تخرج من كلية الهندسة الجامعة الأمريكية
- حاصل على ماجستير فى الهندسة من الجامعة الأمريكية
- شغل المهندس كريم بدوى الرئيس التنفيذى بشركة شلمبرجير للشرق الاوسط وشمال افريقيا .
- كما شغل المهندس كريم بدوى الرئيس الإقليمى لشركة شلمبرجير بمصر وشرق المتوسط .
- وشاركت شركة شلمبرجير تحت قيادة المهندس كريم بدوى بمشروع تطوير قطاع البترول من خلال إقامة منصة رقمية بالتعاون مع وزارة البترول"بوابة مصر الإلكترونية للاستكشاف والإنتاج " لإتاحة كافة المعلومات عن فرص الاستثمار المتاحة فى قطاع البترول المصرى وكذا عرض المزايا الاستثمارية والتسهيلات التى تقدمها الدولة للمستثمرين فى القطاع.
- كما ساهمت شلمبرجير فى رفع قدرات الكوادر البشرية العاملة بقطاع البترول من خلال توفير أحدث التكنولوجيات والحلول الرقمية لقطاع البترول .
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز