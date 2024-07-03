شكرا لقرائتكم خبر عن من هو شريف فتحى وزير السياحة والآثار فى التشكيل الوزاري الجديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تؤدى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وذلك بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، بعد قليل.

وجاء في التشكيل اختيار شريف فتحي علي عطية وزيرا للسياحة والآثار.. فمن هو؟

هو وزير الطيران المدني الأسبق، حيث تولى الوزارة في الفترة بين 2016 حتى 2018، كما سبقى وتولى منصب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، والمدير الإقليمي في الخطوط الجوية الملكية الهولندية كي إل إم، ومنصب المدير الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا، ورئيسا لمجلس إدارة شركة إير كايرو، والمدير التنفيذي لشركة العربية للطيران.

كما سبقى وتقلد شريف فتحي منصب المدير الإقليمي للخطوط الملكية الهولندية، وخطوط نورث وست الجوية الأمريكية، والمدير الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي (الأياتا) في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويشغل حاليًا منصب أمين عام المنظمة العربية للسياحة.

حصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية، وعلى العديد من الدراسات والدورات التدريبية في مجال الإدارة العليا منها، برنامج الإدارة نحو التغيير بمونتريال وجنيف، وبرنامج إدارة الجودة من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة بأمستردام، وبرنامج الإدارة بالمنظمة الأمريكية للادارة في مجالات «القيادة والإدارة والشؤون المالية والتسويق».