شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 3يوليو 2024.. استقرار ملحوظ لجميع الأعيرة والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر جرام الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 3160 جنيها للجرام وسط تذبذب أسعار المعدن النفيس في السوق المحلي مع استمرار ثبات أوقية الذهب عند 3160 جنيها للجرام

سعر الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 3610 جنيهات.

عيار 21 يسجل 3160 جنيها.

عيار 18 يسجل 2710 جنيهات.

الجنيه الذهب 25280 جنيها.

سعر الذهب العالمي

وتأثر الذهب بعد أن أعلن البنك المركزي الصيني عن توقفه عن شراء الذهب في شهر مايو الماضي، لينهي بذلك سلسلة من المشتريات استمرت لمدة 18 شهرًا متتاليًا. ومع ذلك فقد وجدت دراسة أجراها مجلس الذهب العالمي أن المزيد من البنوك المركزية قد تزيد احتياطاتها من الذهب في غضون 12 شهرا.

بالرغم من التهديد الذي يواجه الذهب بشأن بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت، إلا أنه استطاع خلال شهر يونيو البقاء معتدل في تداولاته ولم يستسلم إلى انهيار السعر ليبقى حتى الآن متماسك فوق المستوى 2300 دولار للأونصة.

يأتي هذا بسبب الدعم الذي يحصل عليه الذهب من المضاربين على شراء المعدن النفيس والذي لم تتاح لهم الفرصة للشراء في موجة الصعود الحادة التي بدأت على الذهب منذ شهر مارس الماضي، وبالتالي مع كل تراجع في أسعار الذهب تدخل قوى الشراء من جديد لتدعم السعر وتمنعه من الهبوط الحاد.

هناك قناعة في الأسواق ولدى المؤسسات المالية العالمية أن الذهب سيعود إلى تسجيل مستويات تاريخية جديدة قبل نهاية العام، مع حقيقة أن البنك الفيدرالي سيلجأ إلى خفض الفائدة عاجلا أم آجلا، بالإضافة إلى استمرار التوترات الجيوسياسية والتي تبقي الطلب على الذهب متواجد بشكل مستمر.