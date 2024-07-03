شكرا لقرائتكم خبر عن غادة لبيب نائبا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. السيرة الذاتية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت قناة إكسترا نيوز استمرار تعيين المهندسة غادة لبيب بمنصب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضمن قائمة نواب الوزراء بالتشكيل الوزاري الجديد بحكومة الدكتور الدكتور مصطفى مدبولي.

وتشغل المهندسة غادة لبيب منصب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتتمتع لبيب بأكثر من 30 عامًا من الخبرة القيادية في إدارة العملاء وتطوير الأعمال في القطاعين الخاص والحكومي، وخبرة عملية متميزة ومتنوعة في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياسات العامة والإصلاح الإداري.

وتعمل لبيب في القطاع العام منذ عام 2005، وقبل تعيينها بوزارة الاتصالات، شغلت عدة مناصب قيادية، منها نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري، ومستشار رئيس الوزراء للمتابعة ونظم المعلومات ومدير مكتب رئيس الوزراء.

كما شغلت أيضًا منصب مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، ومعاون وزير التنمية الإدارية، والمسئول عن تطوير الجهاز الإداري للدولة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية، ومدير المكتب الفني للسيد وزير الدولة للتنمية الإدارية.

وعملت لبيب قبل ذلك في القطاع الخاص لمدة 21 عاماً، فكانت مطور برامج في شركة الجيزة للأنظمة وأدارت ما يزيد عن 30 مشروعًا لتطوير البرمجيات والتطبيقات، ومتابعة دورة حياة المشروع بالكامل بما في ذلك إعداد وتنفيذ خطط المشروعات، حتى شغلت منصب قائد فريق فني ومطور برمجيات، وكانت أيضًا باحث في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وحصلت لبيب على بكالوريوس هندسة الإلكترونيات والاتصالات في عام 1992، وأيضًا ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، كما حصلت على ماجستير إدارة الأعمال الدولية من المدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية، ودبلوم السياسات العامة من مدرسة الإدارة الوطنية الفرنسية، ودبلوم المهارات القيادية من جامعة هارفارد، ودبلوم الحوكمة والإدارة العامة من كلية الخدمة الوطنية بسنغافورا، فضلًا عن العديد من الشهادات في عدة مجالات منها التميز التشغيلي واستمرارية الأعمال، وتصميم السياسات وتقييمها، والحوكمة والإدارة العامة.

وتُلقي لبيب العديد من المحاضرات في المؤسسات الوطنية والفعاليات المحلية والدولية حول موضوعات مثل استراتيجية مصر الرقمية واستمرارية الأعمال والأمن القومي والتميز التشغيلي والتحليل التنظيمي والتفكير النقدي والتفكير التصميمي وغيرها كما نشرت العديد من الدراسات وأوراق العمل في الصحف والمجلات.

وشاركت لبيب في الإشراف على العديد من الرسائل العلمية ومشروعات التخرج ومناقشتها في العديد من الجامعات والمؤسسات التعليمية المدنية والعسكرية، منها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وجامعة القاهرة، وجامعة الأزهر، والجامعة الأمريكية بالقاهرة. وزارت أكثر من 20 دولة لدراسة تجاربها في مجال التحول الرقمي والتطوير المؤسسي، منها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإستونيا والهند.

وحصلت لبيب على جوائز وطنية ودولية مختلفة مثل درع الهيئة العامة للرعاية الصحية للتميز، وقلادة المرأة المصرية، والدرع الذهبي في مسابقة الابتكار الإداري عن مشروع منظومة ميكنة تسجيل المواليد والوفيات، ودرع العروبة من الإتحاد العربي للقبائل، وجائزة المرأة العربية للمسئولية المجتمعية في مجالات التحول والشمول الرقمي. وتم اختيارها ضمن قائمة أكثر 50 امرأة ملهمة ومؤثرة في مصر في عام 2020، واختيارها ضمن قائمة Amujae للقيادات النسائية الأفريقية الأكثر إلهامًا في مجال الإدارة والقيادة العامة.



