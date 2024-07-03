شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 3-7-2024 فى البنوك والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 3-7-2024، بالبنوك المصرية، مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 156.1 جنيه للشراء و 157.6 جنيه للبيع.

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

156.1 جنيه للشراء

157.2 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

156.4 جنيها للشراء

157.2 للبيع

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

151.5 جنيه للشراء.

157.2 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

151.6 جنيه للشراء.

157.1 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

152.8 جنيه للشراء

157.3 جنيه للبيع

والدِّينارُ الكُوَيتيّ هو العملة الرسمية لدولة الكويت يصدرها بنك الكويت المركزي حاليًا، حيث أصدر مجلس النقد الكويتي أول دينار كويتي في الأسواق عام 1960 خلفًا للروبية الهندية التي كانت مستخدمة قبله، ثم أصدر بنك الكويت المركزي بعد ذلك ستة إصدارات أخر للعملة آخرها عام 2014 والتي تم الإعلان عنها في 19 مايو 2014، وينقسم الدينار الكويتي إلى 1000 فلس ويعتبر صاحب أعلى سعر صرف في العالم الآن، وقد تم إصدار أول فئة من فئة العشرين دينار في 9 فبراير عام 1986م، ويساوى الدينا الكريتى 3.26 دولار حاليا .