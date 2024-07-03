شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: إلزام الممولين باستخراج شهادة تسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

صرحت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية بأن الممولين مطالبون باستخراج شهادة تسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية / منظومة الإيصال الإلكترونى من المأموريات الضريبية التابعين لها، وفقا للقرار الوزاري رقم 309 لسنة 2023 .

وأوضحت أن هذه الشهادة لا تكلف الممولين أى مبالغ مالية حيث يتم الحصول عليها مجانا من خلال المأموريات المختصة ، لافتة إلى أنه يتعين على الممولين الحصول على هذه الشهادة ووضعها في مكان ظاهر ومرئي أمام الجمهور بكل من المقر الرئيسي والفروع ، وذلك لضمان تحقيق الشفافية والنزاهة في سداد الضرائب ومراقبة العمليات المالية .

وطالبت رئيس مصلحة الضرائب المصرية الممولين بالالتزام بإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد ،لأن عدم إصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الالكترونية يُعد جريمة تهرب ضريبي، يُعاقب عليها القانون .

وأشارت إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية قامت بجهود كبيرة من أجل التيسير على الممولين، وتقديم كامل الدعم الفني لهم لتسهيل انضمامهم إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، من خلال العديد من الوسائل مثل تنظيم ندوات التوعية الضريبية الأون لاين اليومية والتي يمكن متابعتها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك ، وأيضا من خلال مراكز الدعم المختلفة بمركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو من خلال مركز دعم التحول الرقمي بلاظوغلي، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، أو من خلال الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم ١٦٣٩٥.