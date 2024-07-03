شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: استكمال ملفات التحول الرقمى وتدريب الشباب وزيادة الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، إن الاستراتيجية ترتكز على محوريين، الأول يتمثل في استكمال الملفات وعلى رأسها الصادرات التكنولوجية والتي شهدت نموا وصل إلى 6.2 مليار دولار خلال عام 2023 صعودا من 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة نمو 26%.

وأدى الدكتور عمرو طلعت اليمين الدستورية وزير للاتصالات، بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشار الوزير في تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى التوسع في قطاع التعهيد، حيث استحوذت الصادرات التكنولوجية بقطاع التعهيد على نسبة 3.7 مليار دولار من إجمالى الصادرات بنسبة نمو بلغت 54% خلال عام 2023 مقارنة ب2.3 مليار دولار فى 2022، ما يمثل تمثل انعكاساً لقدرة الشباب والقطاع على جذب شركات عالمية وتوفير فرص عمل للشباب في مختلف التخصصات.

وأكد الوزير على توسيع قاعدة المهارات في مختلف أطياف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كذلك الاستمرار في عمليات رقمنة الخدمات الحكومية بعدما وصل عدد الخدمات 170 خدمة مرقمنة، والاستمرار في تحسين ودعم البنية الرقمية والتحتية في شقيها الإنترنت الثابت والمحمولة.

وأشار الوزير الي استثمار نحو 2.5 مليار دولار منذ 2018 لتطوير البنية التحتية للاتصالات فى كافة أنحاء الجمهورية اعتمادا على أحدث التقنيات العالمية فى هذا المجال والمتمثلة فى تكنولوجيا الألياف الضوئية.

وتابع الوزير "أثمرت الجهود المبذولة لرفع كفاءة الإنترنت عن ارتفاع متوسط سرعة الانترنت الثابت أكثر من 10 أضعاف فى اخر 6 سنوات لتصل إلى 75.44 ميجابت/ ثانية في مايو، لتصبح مصر الأولى إفريقيا فى ترتيب سرعة الإنترنت الثابت مقارنة بالمركز الأربعين فى مطلع 2019 وذلك وفقا لشركة أوكلا العالمية."

وفيما يتعلق بالمحور الثاني أكد الوزير على المضي قدما في ملف الذكاء الاصطناعي حيث تم تطبيق استراتيجية منذ 4 أعوام وقفزت مصر نحو 50 مركزا، وجاري الدخول بالمرحلة القادمة الثانية من الاستراتيجية للحاق بركب هذه التكنولوجيا، بالإضافة إلى بناء منظومات تستخدم التكنولوجيا الحديثة لتقديم حلول خلاقة مبتكرة لمواجهة التحديات التي نجابهها مع الاستمرار في توفير برامج تدريب للشباب والأطفال مثل اجيال التدريب الأربعة " براعم مصر الرقمية"، "أشبال مصر الرقمية" ، " بناة مصر الرقمية " ،" شباب مصر الرقمية".