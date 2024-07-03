شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار: مضاعفة الاستثمارات الأجنبية والصادرات أهم أولويات المرحلة والان مع تفاصيل الخبر

كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن أولويات المرحلة القادمة وفي ضوء المتغيرات المحلية والدولية هو زيادة الاستثمارالأجنبى والمحلي بشكل كبير، وذلك من خلال التركيز على تحسين بيئة الاستثمار وجعل البيئة الاستثمارية منافسة ومراعاة التنافسية في المنطقة مع جذب الاستثمار الأجنبي والمحلي بشكل كبير يغطى الفجوات الموجودة .

وأشار الوزير في تصريحات له عقب حلف يمين تولي الوزارة، أن الملف الثاني هو ملف التجارة الخارجية وزيادة، بل مضاعفة الصادرات، وحل مشاكل المصدرين، وزيادة قاعدة المصدرين وفتح أسواق جديدة مع جذب شركات صناعية للتصدير من مصر لامية ذلك في التوظيف وتوفير فرص العمل.

وأشار حسن الخطيب أن المجموعة الوزارية ستجلس سويا لبحث آليات تحسين البيئة الاستثمارية في مصر، ومواجهة التحديات بهدف جذب ومضاعفة أرقام الاستثمارالأجنبي، لافتا أن ارقام الصادرات متدنية في الفترة الأخيرة مقارنة بالإمكانيات، وهناك فرص لمضاعفة الأرقام من خلال تحسين البيئة، وحل مشكلات المصدرين، وبالتالي من المهم أن تعمل الحكومة كلها على هذين الملفين.

أوضح إلي أهمية تفعيل الشباك الواحد وتسهيل مهمة المستثمر "لافتا" أنا دورى خدمة الشركات والمستثمرين، وتسهيل مهمتهم لأن الشركات توفر فرص عمل وتزيد الصادرات".



