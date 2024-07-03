شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح في الشركات لتعيين المهندس محمد الشيمى وزيرا لقطاع الأعمال العام والان مع تفاصيل الخبر

سادت حالة من الارتياح في شركات وأروقة قطاع الأعمال العام بعد قرار تعيين المهندس محمد الشيمى، وزيرا لقطاع الأعمال العام، ولا سيما بعدما تردد عن دمج الوزارة.

وأشارت مصادر بقطاع الأعمال العام إلى أن حالة الارتياح ناتجة أن الوزير الجديد ليس غريبا عن قطاع الأعمال العام ولا عن شركاته، وسبق أن تم عقد العديد من اللقاءات بينه وبين وزير قطاع الأعمال السابق الدكتور محمود عصمت الذى تولى وزارة الكهرباء.

كما تم عقد لقاءات مع العديد من قيادات الوزارة، وبالتالي فإن الوزير سيسرع باستكمال ملفات الوزارة والشركات العاجلة وعلى رأسها ملف تطوير مصانع الغزل والنسيج .

ويمتلك المهندس محمد إبراهيم أحمد الشيمى، وزير قطاع الأعمال الجديد خبرات كبيرة في إدارة الشركات، سواء داخل قطاع البترول أو خارج قطاع البترول.

فالوزير الجديد نجح ‏في قيادة شركة بتروجت بقطاع البترول إلى تحقيق إنجازات كبيرة تلاها باستكمال العمل في رئاسة شركة صان مصر في قطاع البترول أيضا كما تولى العديد من المناصب خارج قطاع البترول نظرا لخبرته الكبيرة في إدارة الشركات حيث تولي رئاسة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق.

كما شغل عددا من المناصب لعل أبرزها ترأسه مجالس إدارات كبرى شركات القطاع البترول وهى "بتروجيت - صان مصر- جنوب الوادى القابضة للبترول - وكيل وزارة البترول .