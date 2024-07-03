الاقتصاد

وزير الكهرباء لـ"الخليج 365": خفض نسبة الفقد على رأس أولوياتى

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القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضان

الأربعاء، 03 يوليو 2024 04:20 م

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه حريص على الحفاظ على ما قام به الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء السابق، من إنجازات غير مسبوقة بهذا القطاع، مؤكدا أن قطاع الكهرباء شهد أعمال توسعات خلال السنوات الماضية لا حصر لها.

وأضاف الدكتور محمود عصمت فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" فور وصوله مقر وزارة الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة أن خفض نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ستكون على رأس أولوياته خلال الفترة المقبلة.

وأضاف وزير الكهرباء، أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بها مجموعة من القيادات التى تعمل على مدار الساعة لتقديم خدمات بمعايير الجودة للمواطنين.

وتوجه الوزير بالشكر للقيادة السياسية على ثقته فيه واختياره وزيرا لهذا القطاع الهام فى ظل الظروف الاستثنائية.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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