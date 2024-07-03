شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء لـ"الخليج 365": خفض نسبة الفقد على رأس أولوياتى والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه حريص على الحفاظ على ما قام به الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء السابق، من إنجازات غير مسبوقة بهذا القطاع، مؤكدا أن قطاع الكهرباء شهد أعمال توسعات خلال السنوات الماضية لا حصر لها.

وأضاف الدكتور محمود عصمت فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" فور وصوله مقر وزارة الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة أن خفض نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ستكون على رأس أولوياته خلال الفترة المقبلة.

وأضاف وزير الكهرباء، أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بها مجموعة من القيادات التى تعمل على مدار الساعة لتقديم خدمات بمعايير الجودة للمواطنين.

وتوجه الوزير بالشكر للقيادة السياسية على ثقته فيه واختياره وزيرا لهذا القطاع الهام فى ظل الظروف الاستثنائية.