شكرا لقرائتكم خبر عن «سابك للمغذيات»: إنشاء المصنع السادس لإنتاج الأمونيا الزرقاء واليوريا والأسمدة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة سابك للمغذيات الزراعية تسلمها اليوم، موافقة وزارة الطاقة لتخصيص كميات اللقيم اللازم لإنشاء مصنع سابك للمغذيات الزراعية السادس بمدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن المصنع يستهدف إنتاج ما يعادل 1,2 مليون طن متري سنويا من الأمونيا الزرقاء (منخفضة الكربون) وإنتاج ما يعادل 1,1 مليون طن متري سنويا من اليوريا والأسمدة المتخصصة.
ونوهت بإعداد الدراسات الهندسية اللازمة لتقييم التقنيات الرائدة واختيار الأكثر كفاءة في استخدام موارد الطاقة واللقيم.
وأعربت شركة سابك للمغذيات الزراعية عن شكرها وتقديرها لوزارة الطاقة على جهودها المبذولة لتحقيق طموح المملكة بأن تكون رائدة في إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة على المستوى العالمي من خلال تمكين ودعم الشركات المحلية العاملة في القطاع والذي سيسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن المصنع يستهدف إنتاج ما يعادل 1,2 مليون طن متري سنويا من الأمونيا الزرقاء (منخفضة الكربون) وإنتاج ما يعادل 1,1 مليون طن متري سنويا من اليوريا والأسمدة المتخصصة.
ونوهت بإعداد الدراسات الهندسية اللازمة لتقييم التقنيات الرائدة واختيار الأكثر كفاءة في استخدام موارد الطاقة واللقيم.
وأعربت شركة سابك للمغذيات الزراعية عن شكرها وتقديرها لوزارة الطاقة على جهودها المبذولة لتحقيق طموح المملكة بأن تكون رائدة في إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة على المستوى العالمي من خلال تمكين ودعم الشركات المحلية العاملة في القطاع والذي سيسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.