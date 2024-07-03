شكرا لقرائتكم خبر عن «صناعة الورق» توقع اتفاقية تسهيلات بنكية بقيمة 150 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت الشركة السعودية لصناعة الورق اتفاقية تسهيلات بنكية ، اليوم، مع بنك الإمارات دبي الوطني متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وقالت الشركة في بيان على تداول، إن قيمة التمويل 150 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل سنة ميلادية، تجدد سنويا.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر بكامل قيمة اتفاقية التسهيلات البنكية.
وأشارت إلى أن الهدف من التمويل: دعم السيولة النقدية المطلوبة لتغطية رأس المال العامل للعمليات التشغيلية وذلك بما يتماشى مع استراتيجية الشركة وخططها المستقبلية وتوسعاتها في شراء المواد الأولية تمهيداً لبدء تشغيلها لخطوط الإنتاج الجديدة للشركة وشركاتها التابعة ومنها : خط الإنتاج الخامس الذي سبق الإعلان عن تطوراته.
وقالت الشركة في بيان على تداول، إن قيمة التمويل 150 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل سنة ميلادية، تجدد سنويا.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر بكامل قيمة اتفاقية التسهيلات البنكية.
وأشارت إلى أن الهدف من التمويل: دعم السيولة النقدية المطلوبة لتغطية رأس المال العامل للعمليات التشغيلية وذلك بما يتماشى مع استراتيجية الشركة وخططها المستقبلية وتوسعاتها في شراء المواد الأولية تمهيداً لبدء تشغيلها لخطوط الإنتاج الجديدة للشركة وشركاتها التابعة ومنها : خط الإنتاج الخامس الذي سبق الإعلان عن تطوراته.