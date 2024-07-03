الاقتصاد

«صناعة الورق» توقع اتفاقية تسهيلات بنكية بقيمة 150 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعت الشركة لصناعة الورق اتفاقية تسهيلات بنكية ، اليوم، مع بنك الإمارات دبي الوطني متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وقالت الشركة في بيان على تداول، إن قيمة التمويل 150 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل سنة ميلادية، تجدد سنويا.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر بكامل قيمة اتفاقية التسهيلات البنكية.
وأشارت إلى أن الهدف من التمويل: دعم السيولة النقدية المطلوبة لتغطية رأس المال العامل للعمليات التشغيلية وذلك بما يتماشى مع استراتيجية الشركة وخططها المستقبلية وتوسعاتها في شراء المواد الأولية تمهيداً لبدء تشغيلها لخطوط الإنتاج الجديدة للشركة وشركاتها التابعة ومنها : خط الإنتاج الخامس الذي سبق الإعلان عن تطوراته.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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