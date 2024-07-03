شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يجتمع والمستشار القانونى فور وصوله مقر الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، فور وصوله إلى مقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة منذ قليل اجتماع مع المستشار القانوني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المستشار أمجد السعيد و ذلك للاطلاع على أهم الملفات العالقة بالوزارة.

ومن المقرر أن يلتقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء بالمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والمهندسة صباح مشالى نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وحرص الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء على مصافحة جميع العاملين بمكتب الوزير والعلاقات العامة والإعلام والتعرف عليهم بعد تقديم التهنئة له.