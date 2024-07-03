شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 8 قطاعات بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها "الخدمات التعليمية" بنسبة 3.2% والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفعت 8 قطاعات على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 3.2%، وصعد قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والعقارات بنسبة 1.3%، 1.2%، على التوالي، وقفز قطاعا التجارة والموزعون، والموارد الأساسية بنسبة 0.9%، 0.8%، على التوالي، وزاد قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والبنوك بنسبة 0.5%، ونما قطاع مواد البناء بنسبة 0.2%.

فيما تراجعت 8 قطاعات على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.9%، 1.8%، على التوالي، وهبط قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.3%، وانخفض قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.7%، ونزل قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.6%، وأخيرًا قطاعا الطاقة والخدمات المساندة، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.01%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.903 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 5.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 112.2 ألف عملية لعدد 208 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 84.72% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.2%، والعرب على 7.09%، واستحوذت المؤسسات على 36.45% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.54%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 2.9 مليون جنيه، 70.3 مليون جنيه، 129.4 مليون جنيه، 27.5 مليون جنيه، على التوالي فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للشراء بقيمة 229.2 مليون جنيه، 884 ألف جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 28161 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 34614 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 12170 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 6235 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 9064 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 2783 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 6423 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1674 نقطة.