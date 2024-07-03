شكرا لقرائتكم خبر عن السيرة الذاتية ليمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدت يمنى البحار، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، نائبا لوزير السياحة والآثار، ضمن الحكومة الجديدة، فمن هي؟

كانت يمنى البحار تشغل منصب مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، حيث باشرت العديد من المهام من بينها الإشراف على الإدارات العامة لكل من الاستراتيجية، والاتصال السياسي والشئون البرلمانية، والعلاقات الدولية والاتفاقيات، والعلاقات العامة والمراسم، والسكرتارية التنفيذية، بالإضافة إلى الإشراف العام على الشئون الفنية بالوزارة، وإعداد الدراسات الفنية التي تكلف بها من الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة، ورئاسة الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للسياحة المُشكل برئاسة رئيس الجمهورية، ورئاسة الأمانة الفنية للجنة الوزارية للسياحة المُشكلة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، وإعداد تقارير المتابعة الدورية الخاصة ببرنامج الحكومة ولكافة الاجتماعات الوزارية وجلسات المجالس النيابية الخاصة بالوزير، إلى جانب إعداد الدراسات الاستراتيجية واقتراح السياسات المتعلقة بعمل الوزارة وتحقيق أهدافها.

وحصلت يمنى البحار على ماجستير إدارة الأعمال من ESLSCA Business School في عام 2017، وعلى دبلوم في الترجمة من كلية الألسن بجامعة عين شمس في عام 2002، وقد تخرجت في كلية الألسن بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وتم تعيينها في وزارة السياحة في عام 2000 في إطار توجه الدولة نحو تعيين أوائل الخريجين من الجامعات المصرية في وظائف حكومية.

وشغلت منصب مساعد الوزير للشئون الفنية منذ عام 2020، عقب دمج وزارتي السياحة والآثار، وقد تولت بصفتها مساعد الوزير للشئون الفنية مهام عديدة منها الإشراف العام على المكتب الفني للوزير، والتنسيق مع الهيئات التابعة للوزارة والإدارات المختلفة بها بشأن الأعمال الفنية التي تقع في نطاق اختصاصات تلك الجهات، ورئاسة الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للسياحة، ورئاسة الأمانة الفنية للجنة الوزارية للسياحة والآثار، والإشراف العام على ملف إدارة الأزمات بالوزارة وبعض الأزمات العامة بالتنسيق مع الجهات الخارجية المعنية، كما كانت مسئولة عن إعداد خطة الوزارة في برنامج الحكومة فيما يتعلق بقطاع السياحة، وتقارير المتابعة الدورية الخاصة بالخطة.

وشاركت في إعداد استراتيجية الوزارة للتنمية المستدامة (رؤية 2030) ومتابعة تنفيذها، وشاركت أيضاً في إعداد بعض مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية لها في إطار خطة الإصلاح التشريعي التي تبنتها الوزارة، وكانت المسئولة عن الجوانب الفنية في عدد من مشروعات التحول الرقمي التي نفذتها الوزارة. وشاركت في عملية الإعداد لبعض الفعاليات الكبرى التي نظمتها الوزارة مثل فعالية موكب نقل المومياوات الملكية وفعالية الأقصر.. طريق الكباش.

كما كانت تشغل وظيفة معاون الوزير لمدة 6 سنوات، وكانت مسئولة خلالها عن عدد من الملفات الفنية المختلفة بتكليف من وزراء السياحة الذين عملت تحت قيادتهم، كما تولت وظيفة المُشرف على المكتب الفني للوزير خلال الفترة من 2018 إلى 2020، إلى جانب عملها كمعاون وزير.