شكرا لقرائتكم خبر عن 412 مليار دولار حجم التدفقات النقدية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات التدفقات النقدية الدولية أن دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا تلقت نحو 412 مليار دولار من تحويلات العاملين بالخارج خلال الفترة من عام 2017 حتى عام 2023، حيث تحتل مصر المركز الخامس عالميا بنحو 24 مليار دولار.

وذكرت بيانات التقرير الصادر عن البنك الدولى أنه ارتفعت تدفقات التحويلات المالية إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بنسبة 0.7% لتصل إلى 656 مليار دولار فى عام 2023، حيث استمرت التحويلات المالية في كونها المصدر الرئيسى للتمويل الخارجي للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل خلال عام 2023، متجاوزة الاستثمار الأجنبى المباشر (FDI) والمساعدة الإنمائية الرسمية (ODA).

كما كشف التقرير أن مصر احتلت المركز الخامس عالميا والأول عربيا وأفريقيا في قيمة تحويلات العاملين بالخارج لعام 2023، حيث وصلت قيمة تحويلات المصريين لـ 24.2 مليار دولار، ومن المتوقع ارتفاعها الفترة المقبلة بعد توحيد سعر الصرف، وانعكاسه بصورة إيجابية على الاقتصاد الوطني.

وكشف التقرير، أن تدفقات التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفضت بنسبة 15% لتصل إلى 55 مليار دولار في عام 2023، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الانخفاض الحاد الذي شهدته التدفقات إلى مصر، ومن المرجح أن تكون الفجوة الكبيرة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية قد أدت إلى ذهاب التحويلات إلى قنوات غير رسمية.



وأشار التقرير، إلى أن الهند الأولى عالميا في تلقى تحويلات العاملين بقيمة 125 مليار دولار تليها فى المركز الثانى المكسيك بـ67 مليار دولار وحلت الصين ثالثا بـ 49.5 مليار دولار، ثم الفلبين رابعا بـ40 مليار دولار ومصر خامسا بـ24.2 مليار دولار.