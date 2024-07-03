شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: توجيهات من القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

تولى الدكتور محمود عصمت منصبه الجديد وزيراً للكهرباء والطاقة المتجددة خلفا للدكتور محمد شاكر المرقبى في حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وأكد عصمت على الدور الهام والمحورى لهذا القطاع الحيوى، حيث يعتبر تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومى، لأنها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح وزير الكهرباء، فى تصلايحات له، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالاهتمام الكامل بتحسين جودة التغذية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن، وحسم شكاوى المواطنين من خلال المنظومة المتكاملة الموجودة بالوزارة وخفض نسبة الفقد، مؤكداً على استكمال ما بناه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء السابق والعاملين في القطاع، مشيرًا إلى أنه سيتم التركيز على الاعتماد على الطاقة الجديدة وتحقيق قيمة مضافة لنوفر منها طاقة مستقرة للشبكات، مع مراجعة تكاليف التوزيع والإنتاج، ومراقبة شبكات التوزيع بالوسائل الحديثة.

وأضاف أنه جار التنسيق مع كافة الجهات المعنية لحل مشكلة الانقطاعات وتأمين التغذية الكهربائية وفقاً لأعلى معايير الجودة وتحسين الإنتاجية والكفاءة، وذلك من خلال توفير خدمات الكهرباء ذات جودة عالية وتذليل كافة العقبات التي يمكن أن تؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بعد أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي متقدماً بالشكر إلى القيادة السياسية على ثقتها في توليه حقيبة الكهرباء والطاقة المتجددة مؤكداً أنه سوف يسعى جاهداً إلى تحقيق رؤية القيادة السياسية والعمل على استقرار التغذية الكهربائية.

والجدير بالذكر أن الدكتور محمود عصمت من مواليد محافظة القاهرة ، حاصل على بكالوريوس الهندسة قسم الكهرباء من جامعة القاهرة، والدكتوراه في هندسة القوى الكهربائية من جامعة داهاوس بكندا ، بدأ حياته العملية عضو هيئة تدريس بكلية الهندسة ثم انتقل للعمل مهندساً بهيئة قناة السويس وشركة بناء السفن في الاسماعيلية وبورسعيد ،

شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي 2013 إلى 2014 ، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية من 2014 إلى 2016 ، تولِّي منصب رئيس مجلس إدارة القاهرة لتصنيع الزجاج منذ عام 2016، ويعتبر من رجال الأعمال المتخصصين في مجال صناعة الزجاج بالمنطقة الصناعية في العاشر من رمضان.