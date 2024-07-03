شكرا لقرائتكم خبر عن ابدأ تهنئ القيادة السياسية والشعب المصرى بتشكيل الحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

تتقدم المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" بخالص التهنئة للقيادة السياسية والشعب المصري بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة "الدكتورمصطفى مدبولي"، داعيين الله أن يوفقهم ويسدد خطاهم في أداء هذه المهمة العظيمة، آملين تحقيق مزيد من الأمن والاستقرار واستكمال مسيرة التنمية والبناء.

وأكدت مبادرة "ابدأ" على استمرار سعيها نحو تعزيز كافة سبل التعاون المشترك مع كل الجهات المعنية بالصناعة في الدولة، لتحقيق التكامل لدعم وتطوير القطاعات الصناعية المختلفة لا سيما الصناعات التي تلبي احتياجات السوق المحلية وتغطي مستلزمات الإنتاج، كذلك جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لخلق اقتصاد تنافسي قوي.