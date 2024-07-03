شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان لـ"الخليج 365": هدفى استكمال مسيرة البناء والارتقاء بخدمات المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان الجديد، أنه هدفه خلال الفترة المقبلة، استكمال مسيرة البناء والنهضة العمرانية والتي بدأت منذ عام 2014، وتوسيع الرقعة العمرانية ومضاعفتها، فضلا عن أن الارتقاء بخدمات المواطنين من خلال المشروعات الخدمية والترفيهية داخل المدن الجديدة، وكذا مشروعات الطرق التى تعتر شريان التنمية.

وأضاف المهندس شريف الشربينى، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن الفترة المقبلة ستشهد جولات مستمرة على مختلف المدن الجديدة، لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات وخاصة المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، وكذا المشروعات الخدمية.

ويعد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان الجديد، هو الأصغر سنا، وأول رئيس جهاز يرتقى لمنصب وزير الإسكان، إنه المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان الجديد، الذى يعد أصغر وزير في التشكيل الوزاري الجديد الذى أعلن عنه منذ ساعات قليلة.

اختاره الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء الحالي ، وقت أن كان يشغل وزيرا للإسكان، ليكون رئيسا لجهاز الشروق، في إطار سياسية تجديد الدماء وضخ دماء جديدة، وتجربة الشباب التي أثبتت نجاحها بشكل كبير.

تخرج المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان الجديد، من كلية هندسة الزقازيق، عام 2005، وعُين للعمل ضمن فريق مهندسي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التى تقوم بتعيين المتفوقين.

وتدرج فى المناصب القيادية بسرعة الصاروخ، بدءًا من العمل معاونًا فى جهاز مدينة بدر وترقيته نائبًا هناك للطرق فى فترة وجيزة، ثم انتقل للعمل نائبًا فى القاهرة الجديدة، ثم رئيسًا لجهاز مدينة الشروق، ثم رئيسًا لجهاز مدينة 6 أكتوبر، ومنها رئيسًا لجهاز مدينة العاصمة الادارية الجديدة خلفًا للمهندس محمد عبد المقصود أول رئيس لجهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ويعد المهندس شريف الشربينى، هو الوزير الأصغر سنا، في الحكومة الجديدة.