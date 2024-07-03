شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تغرم 10 شركات 5 آلاف جنيه لعدم الموافاة بالقوائم المالية والان مع تفاصيل الخبر

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، توقيع التزام مالي قدره 25 ألف جنيه على شركة جلاكسو سميثكلاين، وذلك لعدم التزام الشركة لأحكام المادة 27 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما قررت لجنة القيد، توقيع التزام مالي قدره 5 آلاف جنيه على 10 شركات حديد عز، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، واكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، وجولدن بيراميدز بلازا، والمصرية للمنتجعات السياحية، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، والقلعة للاستثمارات المالية، والأهلي للتنمية والاستثمار، وسبيد ميديكال، وماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، وذلك لموافاة البورصة بالقوائم المالية المستقلة والمجمعة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2024، وذلك في ضوء أحكام المادة (64) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وقررت لجنة القيد بالبورصة، التنبيه على شركات النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، بمراعاة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والمادة 64 من الإجراءات التنفيذية مستقبلا.