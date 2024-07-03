شكرا لقرائتكم خبر عن 86.57 دولار للبرميل لبرنت ..تعرف على أسعار البترول اليوم والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الأربعاء الموافق 3-7-2024.

وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية اليوم الثلاثاء انخفضت،هذا وقد أظهر مسح أجرته رويترز أمس ارتفاع إنتاج منظمة أوبك خلال شهر يونيو وذلك للشهر الثاني على التوالى حيث عوضت زيادة الإمدادات من نيجيريا وإيران تأثير التخفيضات الطوعية للإمدادات من قبل أعضاء بتحالف أوبك .



وسجلت أسعار خام القياس العالمى برنت 86.57 دولار للبرميل.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 83.08دولار للبرميل .

وسجل خام أوبك 86.59دولار للبرميل.