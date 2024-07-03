شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي السيرة الذاتية الكاملة لمحمد الشيمي وزير قطاع الأعمال العام والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة قطاع الأعمال في بيان لها منذ قليل عن السيرة الذاتية لمحمد ابراهيم الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام الجديد.. تعرف عليها

حاصل علي بكالوريوس هندسة جامعة عين شمس تخصص كهرباء القوى وهندسة الآلات لعام 1985 دبلوم إدارة المشروعات من الجامعة الأمريكية بالقاهرة المستوى التخصصي لعام 2001

أكثر من 36 عاما من الخبرات المهنية:ومنها

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب - CEO & MD

شركة كادينس للطاقة والاستشارات الهندسية وتطوير المشروعات - (Energy Cadence)

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب - CEO & MD

شركة كونكورد للهندسة والمقاولات - CONCORD EC

منذ مايو 2023

من اكتوبر 2021 الى مايو 2023

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - Chairman & MD من سبتمبر 2018 إلى أكتوبر 2021

شركة مصر للصيانة (صان (مصر) - EMC

رئيس مجلس الإدارة - Chairman شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول - GANOPE

وكيل أول الوزارة لشئون المشروعات

وزارة البترول والثروة المعدنية - MOP

من أغسطس 2017 إلى سبتمبر 2018

من يناير 2017 إلى أغسطس 2017

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - Chairman & MD

شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية (بتروجيت) - PETROJET

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

شركة مصر للصيانة صان مصر) - EMC

من نوفمبر 2012 الى يناير 2017

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - Chairman & MD الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو القاهرة - Cairo Metro

من نوفمبر 2011 إلى نوفمبر 2012

من مارس 2009 الى نوفمبر 2011

شغل عضوية مجلس إدارة كلا من:

عضو مجلس إدارة جمعية البترول المصرية

عضو مجلس إدارة شركة الاهرام للاستثمار

. عضو المجلس الأعلى للنقل - جمهورية مصر العربية . . شركة الشرق الأوسط للصهاريج وخطوط أنابيب البترول.

شركة ميناء القاهرة الجوي - Cairo Airport

. شركة الحفر المصرية - EDC

MIDTAP

. الشركة المصرية الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية

. الشركة المصرية للغازات الطبيعي - GASCO.

ENPPI- الشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية .

ERMAS . الشركة العربية للمشروعات والصيانة بالمملكة العربية . شركة ثروة للبترول - Tharwa