شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 3-7-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 3-7-2024.

إيقاف تداول 8 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: شركة مستشفى كليوباترا، والمصرية للمنتجعات السياحية، وتعليم لخدمات الإدارة، ونهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، والملتقى العربي للاستثمارات، وأجواء للصناعات الغذائية-مصر، وسيتي للتحاليل الطبية.

البورصة تربح 8 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.903 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 5.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 112.2 ألف عملية لعدد 208 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 84.72% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.2%، والعرب على 7.09%، واستحوذت المؤسسات على 36.45% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.54%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 2.9 مليون جنيه، 70.3 مليون جنيه، 129.4 مليون جنيه، 27.5 مليون جنيه، على التوالي فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للشراء بقيمة 229.2 مليون جنيه، 884 ألف جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 28161 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 34614 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 12170 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 6235 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 9064 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 2783 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 6423 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1674 نقطة.

وصعدت أسهم 71 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 73 شركة، ولم تتغير مستويات 64 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية بسعر إغلاق 0.571 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 17.01%.

- المصرية لنظم التعليم الحديثة بسعر إغلاق 0.265 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.81%.

- تعليم لخدمات الإدارة بسعر إغلاق 7.900 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.52%.

- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 62.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.58%.

- أوراسكوم للتنمية مصر بسعر إغلاق 12.520 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.10%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب شركة أسمنت سيناء-2 بسعر إغلاق 0.333 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.44%.

- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 3.790 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.77%.

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 5.600 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.76%.

- الاستثمار العقاري العربي-اليكو بسعر إغلاق 1.016 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.70%.

- كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري بسعر إغلاق 0.334 بنسبة تراجع بلغت 3.47%.