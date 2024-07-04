شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات الاستكشاف وجذب الاستثمارات على رأس الأولويات لوزير البترول الجديد والان مع تفاصيل الخبر

تأتى مشروعات البحث والاستكشاف والإنتاح التنمية الحالية والمستقبلية والتى تتضمنها خطط قطاع البترول ضمن أهم الأوليات التى تنتظر وزير البترول الجديد المهندس كريم بدوى المكلف فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى على قائمة أولويات العمل البترولى لتحقيق اكتشافات بترولية جديدة ومن ثم زيادة معدلات الإنتاج حيث أن قطاع البترول المصرى لدية استثمارات ومشروعات بترولية ضخمة طما يتميز بعلاقات بترولية متميزة إقليميا وعالميا، ويتمتع بثقة المستثمرين والشركاء الأجانب ولديه رؤية استراتيجية واضحة حيث شهدت الفترة الماضية دخول شركات عالمية كبرى بقطاع البترول.

وينتظر وزير البترول الجديد استمرار تكثيف خطط وأعمال البحث والاستكشاف والإنتاج والتنمية وطرح المزايدات العالمية وذلك كمحور أساسى وركيزة مهمة لزيادة معدلات الاحتياطى والإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعى، من خلال طرح المزايدات العالمية وعقد الاتفاقيات الجديدة، وكذلك متابعة للاتفاقيات البترولية التى تم توقيعها خلال الفترة الماضية وأيضا تحفيز الشركاء الأجانب على الإسراع فى تنفيذ برامج البحث والاستكشاف بمناطق الإمتياز الجديدة.

وفيما يتعلق بجذب الاستثمارات فى الأنشطة البترولية المختلفة والتى تعد أحد المحاور الرئيسة فى برنامج عمل وزارة البترول، فإن الوزير الجديد ينتظر ه أيضا استكمال العمل على جذب المزيد من الاستثمارات فى كافة قطاعات ملف البترول والثروة المعدنية وتنفيذ المشروعات فى مجال تنمية الحقول المكتشفة من الزيت والغاز ومشروعات التكرير والتصنيع والبتروكيماويات و التى ستسهم فى توفير جانب كبير من احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والوفاء باحتياجات السوق المحلى.

