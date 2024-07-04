شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية مستثمرى العاشر تُطالب الحكومة الجديدة بوضع ملف الصناعة على رأس أولوياتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان برئاسة الدكتور سمير عارف – رئيس مجلس الادارة اجتماعها الشهرى للوقوف على أخر مستجدات القطاع الصناعى بالمدينة ومناقشة مقترحات المستثمرين ووضع الحلول للتحديات التى تواجه رجال الصناعة بالمدينة.

وحضر الإجتماع الدكتور سمير عارف رئيس مجلس الإدارة ونائبية الدكتور محى حافظ والدكتور صبحى نصر المهندس عادل اسماعيل أمين الصندوق وكافة أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الإدارى للجمعية.

وهنأ مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان الحكومة الجديدة على توليها المسئولية فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر والعالم مؤكدين دعمهم الكامل لكافة أجهزة الدولة ومساندتها خلال المرحلة المقبلة.

وطالب الدكتور سمير عارف رئيس مجلس الإدارة بأن يكون ملف الصناعة ودعم المُنتجين على رأس أولويات الحكومة الجديدة لزيادة عجلة الإنتاج ودعم التصنيع والتصدير.

وفى السياق ذاته استعرض مجلس الإدارة العديد من الملفات التى تخدم مستثمرى العاشر من رمضان أهمها مناقشة التصور النهائى للدليل الالكترونى والذي سيشكل طفرة كبيرة في تحديث قاعدة بيانات المصانع والشركات بالعاشر من رمضان والتي تضم أكثر من 5 ألاف مصنع بخلاف المصانع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، مقدمين الشكر إلى المهندس محمد نور عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الدليل.

كما استقبلت جمعية المستثمرين على استقبال المهندس جمال صديق رئيس قطاع الكهرباء بالمدن الجديدة لمناقشة أزمة انقطاعات الكهرباء فى المناطق الصناعية بالعاشر من رمضان وتخوفات أصحاب المصانع من انقطاعات التيار الكهربائي على خطوط الإنتاج.

وطمأن المهندس جمال صدّيق رئيس قطاع كهرباء المدن الجديدة المستثمرين باستثناء المناطق الصناعية بالعاشر من رمضان من انقطاع الكهرباء مشيرا بأن محافظة الشرقية تشارك فى تخفيف الأحمال بواقع 500 ميجا من إجمالى 5 آلاف ميجا أحمال يتم تخفيفها على مستوى الجمهورية.

وتدرس جمعية مستثمرى العاشر مقترحا للعرض على الأجهزة المعنية بشأن توفير الدعم اللازم للمصانع التى تريد تركيب محطات الطاقة الشمسية من خلال تسهيلات تمويلية للمصانع فى هذا الصدد.

وتتضمن خطة مجلس إدارة الجمعية لدعم المصانع خلال المرحلة المقبلة إجراء العديد من اللقاءات والندوات مع الوزراء والمسئولين لتجسيد التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص بما يحقق الصالح العام للصناعة المصرية خاصة مدينة العاشر من رمضان.