شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يصدر قراراً بحركة تنقلات بأجهزة المدن الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكيدا لما نشره الخليج 365، أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً وزارياً بحركة تنقلات محدودة بعدد من أجهزة المدن الجديدة، كما أصدر قراراً بتعيين عدد من المعاونين لرؤساء أجهزة المدن الجديدة.

ونص قرار وزير الإسكان، على تولى المهندس محمد مصطفى أحمد مرسى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، العمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، والمهندس أحمد محمد عبد الرازق أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، العمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، والمهندس محمد عبدالله يوسف محفوظ، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، العمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، والمهندسة مروة حسين أمين أحمد، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة للتجمع الأول، العمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، والمهندس شريف عبدالبديع محمد على، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، العمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة.

كما أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بتعيين 3 معاونين لرئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، وهم، المهندس سید محمود عبدالرحيم، والمهندس محمد أحمد السيد محمد، والمهندس هيثم مرسی حسنین مرسی، و3 معاونين لرئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، وهم، المهندسة مروة إسماعيل سيد عبدالعزيز، والمهندسة سمر السيد محمد، والمهندس إسلام جمال محمود السيد، وكذا تعيين المهندس أحمد محمود سرور سلیمان، معاوناً لرئيس جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، والمحاسب حسام الدين عبدالرحيم محمود، معاوناً لرئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، والمهندس مصطفى عبده سيد أحمد خليل، معاوناً لرئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة.

ونص قرار وزير الإسكان أيضاً، على تعيين معاونين لرئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، وهما، المهندس محمد سيف الدين عبدالفتاح، والمهندس عبدالرحمن أسامة محمد، ومعاونين لرئيس جهاز تنمية مدينة الأقصر الجديدة، وهما، المهندس ممدوح زكى أبوزيد، والمهندس محمد أبوالحجاج جاد الرب، ومعاونين لرئيس جهاز تنمية مدينة رشيد الجديدة، وهما، المهندس أحمد حمدى أحمد، والمهندس عماد شحاته محمد خليل، وكذا تعيين المهندس محمد مختار كامل رضوان، معاوناً لرئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، والمهندس مصطفى محمود سعد جاد الرب، معاوناً لرئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، والمهندس عبدالله حسبو الضوي، معاوناً لرئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، والمهندس حسام الدين محمد جابر الحامولي، معاوناً لرئيس جهاز تنمية مدينة السادات.