شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تغرم أوراسكوم للاستثمار التابعة لنجيب ساويرس 5 آلاف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، توقيع التزام مالي قدره 5 آلاف جنيه على شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، التابعة لنجيب ساويرس، يسدد خلال 15 يوما من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد وعلى أن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة.

وبررت سبب الغرامة إلى، لعدم التزام الشركة بموافاة البورصة بالقوائم المالية المجمعة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31/03/2024 وذلك في ضوء أحكام المادة (64) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما قررت اللجنة، توقيع نفس الغرامة على شركات أجواء للصناعات الغذائية-مصر، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو.

وبعد توقيع الغرامة أمس الأربعاء، أعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، عن النتائج المالية عن الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2024، وحققت الشركة إيرادات تشغيل بلغت 102 مليون جنيه، ووصلت الخسائر قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك إلى 222 مليون جنيه، وحققت صافي أرباح بعد الضريبة 351 مليون جنيه.



