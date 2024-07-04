شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: تحديث الموقع الإلكتروني للمصلحة ونشر كافة الكتب الدورية والتعليمات التنفيذية والان مع تفاصيل الخبر

قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة حريصة على تحديث الموقع الإلكتروني لها خاصة في ظل مشروعات التطوير والميكنة، لافتة إلى أنه مؤخرًا تم تحديث ونشر كافة الكتب الدورية والتعليمات التنفيذية ، وأية تعليمات أخرى بالإضافة إلى أسعار العملات والذهب .

وأوضحت أن هذا التحديث يرتكز على تيسير سُبل التصفح الإلكترونى، والحصول على المعلومات، والخدمات المقدمة من المصلحة ، وأنه في إطار هذا التيسير فلقد تمت إتاحة إمكانية البحث على الموقع الإلكتروني للمصلحة عن الكتب الدورية والتعليمات التنفيذية من خلال إدخال سنة الإصدار، أو الموضوع أو رقم التعليمات.

وأكدت "رشا عبد العال" على حرص مصلحة الضرائب المصرية على تقديم خدمة مميزة للممولين وكافة المتعاملين معها ، ورفع درجات الرضا لديهم عن المصلحة، مشيرة إلى أنه سيتم تحديث الموقع الإلكتروني للمصلحة بشكل مستمر ونشركافة الكتب الدورية والتعليمات التنفيذية فور صدورها.

ومن الجدير بالذكر أن الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية يقدم خدمات الاستعلام والتي يستطيع من خلالها الممول معرفة بيانات إنضمامه للمنظومات الضريبية المختلفة سواء كانت منظومة الفاتورة الإلكترونية أومنظومة الإيصال الإلكتروني أومنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبية الأجور والمرتبات وغيرها وذلك من خلال إدخال رقم التسجيل الضريبي الخاص بهم ، كما يقدم الموقع الالكتروني أدلة التعامل مع المنظومات الإلكترونية المختلفة والتي تقدم للممول كل المعلومات التي يحتاجها عن أي منظومة الكترونية يتم تطبيقها، كما يتيح الموقع الإلكتروني للمصلحة النماذج الضريبية وهي نماذج إلكترونية يقوم الممول بتحميلها إلكترونيًا وملء محتواها، ثم يقوم بتقديمها إلكترونيًا من خلال البوابة دون الحاجة الى الذهاب إلى المأمورية، وأيضا يتيح الموقع بوابة الممول الإلكترونية .



